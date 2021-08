Campeão olímpico no Rio-2016, Bruno Schmidt anuncia fim de parceria com Evandro

Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, Bruno Schmidt anunciou nesta quinta-feira o fim da parceria com Evandro. A dupla de vôlei de praia ficou aquém do esperado em Tóquio, sendo eliminada ainda na fase de oitavas de final.

"Juntos desde 2019, após muitas conquistas e realizações, eu e Evandro optamos pelo fim da parceria. Acredito que essa é a melhor opção para ambos. Agora cada um segue seu caminho, com novos objetivos, novos parceiros e novos sonhos", disse Bruno, em suas redes sociais. "Onde muitos veem um fim, eu enxergo sempre um novo início."

Ele não indicou com quem vai passar a jogar no Circuito Mundial, visando os Jogos de Paris-2024. Respondendo à publicação, Evandro agradeceu ao agora ex-parceiro com elogios. "Foi um grande prazer e um imenso aprendizado ao seu lado, Bruno. Obrigado pelo carinho de sempre, sucesso sempre, irmão", escreveu.

Campeão no Rio ao lado de Alison, Bruno passou a jogar com Evandro em 2019. A dupla foi bem-sucedida no começo, com bons resultados e a classificação para disputar a Olimpíada. Neste ano, porém, passaram a ter dificuldades depois que Bruno contraiu covid-19 e chegou a ser internado.

Mais uma dupla olímpica não seguirá junta p/ o próximo ciclo Valeu, Bruno Schmidt e Evandro! Fizeram bonito. Agora é seguir em frente, buscando novos desafios Wander Roberto/COB pic.twitter.com/pMttrYMAh1 — Time Brasil (@timebrasil) August 26, 2021

Quando voltou, perdeu rendimento, apesar de mostrar muito empenho em Tóquio. Eles foram eliminados pelos letões Plavins e Tocs nas oitavas de final. Pouco antes da viagem para a capital japonesa, Evandro foi flagrado numa festa clandestina e sem usar máscara, pouco depois de o parceiro ter superado internação de cinco dias na UTI por conta do novo coronavírus.

Trata-se da segunda dupla brasileira que encerrou a parceria após o fim da Olimpíada. Na quarta, Ana Patrícia e Rebecca anunciaram a finalização da dupla, quase três semanas depois do fim dos Jogos. Na capital japonesa, terminaram em quinto lugar.