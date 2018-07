AO VIVO - Fluminense 2 x 1 Coritiba pelo Brasileirão

RIO - Líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense quer provar nesta quinta-feira que a derrota para o segundo colocado, o Atlético Mineiro, no último domingo, não vai afetar a até agora quase perfeita campanha do time. Faltam seis rodadas e o time tricolor está seis pontos à frente (69 a 63). No Engenhão lotado e contra um Coritiba estacionado no meio da tabela de classificação, o Fluminense quer ampliar a vantagem para nove pontos e jogar mais uma vez a pressão sobre o time mineiro, que só volta a campo na semana que vem contra o Flamengo. Já o Coritiba está na 10.ª posição, com 42 pontos e praticamente salvo do rebaixamento.

O jogo está no segundo tempo e o placar é de 2 a 1 para o Fluminense.

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

37min - GOOOOOOOOL do Coritiba! Everton Ribeiro diminui! Rafinha entra na área, rola para trás e Deivid chuta mal. Na sobra, sem goleiro Éverton Ribeiro faz 2 a 1.

35min - O panorama do jogo mudou: Coritiba pressiona e Fluminense contra-ataca.

33min - Bruno evita gol certo! Rafinha toca por cobertura, a bola vai entrando e o jogador do Flu tira de bicicleta.

30min - Coritiba perde grande chance! Luccas Claro cabeceia e Lincoln chuta para fora, sozinho, da pequena área. O time muda: Ruidiaz entra no lugar de Victor Ferraz e Pereira na vaga de Denis.

25min - GOOOOOOL do FLUMINENSE! Welllington Nem vai até a linha de fundo e coloca na cabeça de Thiago Neves, que só empurra para o gol. 2 a 0!

23min - Éverton Ribeiro chuta de longe e Cavalieri faz defesa estranha. Coritiba pressiona.

18min - Jogo diminui de ritmo e equipes erram muitos passes. Coritiba está chegando mais ao gol, mas não consegue concluir.

13min - Wellington nem chuta na trave! Jean faz bela jogada e abre espaços para o atacante do Fluminense bater sozinho e quase fazer.

11min - Deco derruba Rafinha e recebe o cartão amarelo. Na sequência ele sai e dá lugar para Wagner.

6min - Coritiba perde grande chance! O time chegou na área com Victor Ferraz. A bola foi recuada para Gil, que dentro da área, mandou para longe do gol.

3min - Boa troca de passes do Fluminense e Fred chuta para Vanderlei espalmar para escanteio.

1min - Recomeça o jogo!

INTERVALO

O Fluminense jogou melhor, sufocou e conseguiu o seu gol. Por pouco não fez o segundo também. O Coritiba abusou dos erros defensivos.

Wellington Nem: "Faltou eu finalizar firme para eu fazer o segundo gol."

Deivid: "Vamos tentar consertar os erros e tentar pressionar mais. Temos que ir pra cima."

PRIMEIRO TEMPO

47min - Fim de primeiro tempo! O Fluminense vence por 1 a 0!

46min - Everton Ribeiro perde grande chance! Ele estava sozinho na área só que chutou mal e em cima de Diego Cavalieri.

41min - Flu perde grande chance! Wellington Nem teve grande chance, mas quis enfeitar e perdeu. O atacante driblou dois defensores e chutou mal na saída de Vanderlei.

37min - Fluminense diminui o ritmo e já não pressiona tanto. Coritiba cresce no jogo, mas não ameaça o gol de Diego Cavalieri porque erra muitos passes.

33min - Time paranaense tenta reagir e agora prende a bola no campo de ataque. Bolas altas para Deivid são a principal arma.

27min - Defesa do Coritiba está assustada e dá muitos espaços. O Flu está bem perto de fazer o segundo gol. Vanderlei acaba de evitar gol após cabeçada perigosa de Fred.

24min - Thiago Neves entorta Escudero e chuta para o gol. Mas a bola desviou na defesa e subiu muito.

19min - Quase o segundo! Deco dá lindo passe para Jean, que sai na cara de Vanderlei. O goleiro sai nos pés do jogador do Fluminense para abafar a jogada.

16min - GOOOOOOL do Fluminense! Wellington Nem abre o placar. O Coritiba errou a saída de bola e o atacante saiu na cara do goleiro para finalizar. 1 a 0!

15min - Fluminense aposta em bolas velozes para Wellington Nem. A linha de impedimento do Coritiba está muito adiantada e pode facilitar a enfiada de bolas para o atacante.

10min - Partida é movimentada e muito veloz. Os dois times entraram com vontade de atacar e os jogadores mais avançados se deslocam bastante para receber os passes.

6min - Jogada perigosa! Deivid levanta a bola na área, Rafinha não consegue cabecear em cheio e a bola fica fácil para o goleiro defender.

4min - Victor Ferraz desce com perigo e chuta cruzado. Mas a bola vai fraco e para longe do gol de Diego Cavalieri.

2min - No travessão! O Fluminense cobra falta com Thiago Neves. Mesmo quase sem ângulo, ele quase faz.

1min - Começa o jogo!

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Bruno Vieira, Gum, Digão e Carlinhos; Edinho, Jean, Deco (Wagner e depois Diguinho) e Thiago Neves; Fred e Wellington Nem. Técnico: Abel Braga

CORITIBA: Vanderlei; Victor Ferraz (Ruidiaz), Luccas Claro, Sergio Escudero e Denis (Pereira); Willian, Gil, Everton Ribeiro, Lincoln e Rafinha; Deivid. Técnico: Marquinhos Santos

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro/GO

Gols: Wellinton Nem, 16/1ºT, Deco, 25/2ºT, Everton Ribeiro, 37/2ºT

Cartões amarelos: Deco, Deivid

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)