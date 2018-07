Campeões mundiais de vôlei se encontram com Lula em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira em Brasília parte da delegação da seleção brasileira que conquistou no último dia 10 o tricampeonato mundial de vôlei masculino na Itália.

Estiveram presentes na cerimônia os levantadores Marlon e Bruno Rezende, o líbero Mário Júnior, o ponta Lucão e o oposto Leandro Vissotto. O presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Ary Graça, e o ministro dos Esportes, Orlando Silva, também compareceram.

Em um ambiente relaxado no Palácio do Planalto, os jogadores tiraram fotos com Lula e entregaram uma camisa amarela com o número 7 e o nome do presidente impresso nas costas.

Lula afirmou que os jogadores da seleção "são a maior prova de que a seriedade e o profissionalismo são 80% do sucesso".

A seleção ganhou o Mundial por 3 sets a 0 sobre Cuba na final. Este triunfo se juntou à vitória nos Mundiais de 2006, jogado no Japão, e no de 2002, na Argentina, e a outros importantes sucessos, como o ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas/2004 e as sete Ligas Mundiais obtidas nos nove anos que Bernardinho está à frente da equipe.

(Com EFE)