Campeões olímpicos, Alison e Bruno levam World Tour Finals e coroam ano perfeito

Campeões olímpicos no mês passado, no Rio, Alison e Bruno Schmidt conquistaram neste domingo, em Toronto, no Canadá, o título do World Tour Finals, competição que reúne as melhores duplas da temporada do vôlei de praia, além de outras quatro parcerias convidadas, e fecha o calendário internacional da modalidade em 2016.

Os brasileiros garantiram a taça que coroa o ano perfeito da dupla ao vencerem na decisão os seus compatriotas Pedro Solberg e Evandro por 2 sets a 0, com duplo 21/19, sendo que fecharam a campanha de forma invicta sem ceder sequer uma parcial aos adversários nos cinco confrontos que realizaram nesta nova campanha vitoriosa.

Uma outra partida desta campanha também foi disputada neste domingo. Pelas semifinais, horas mais cedo, Alison/Bruno Schmidt superou Schalk/Saxton, do Canadá, nas semifinais, com parciais de 21/19 e 21/18.

Pelo título, os brasileiros também faturaram o maior prêmio desta temporada, que foi de US$ 100 mil, enquanto Pedro e Evandro ficaram com US$ 50 mil pelo vice-campeonato. E Bruno e Alison, por sua vez, disputaram em Toronto a primeira competição depois de terem faturado o ouro olímpico nos Jogos do Rio.

"Alison e eu somos muito competitivos, gostamos sempre de incentivar um ao outro, especialmente nos momentos difíceis. E quando temos torneios como esse, só olhar em volta, Toronto fez um trabalho incrível, os torcedores brasileiros vieram em massa, a torcida local também deu um show. São coisas que vou guardar na minha memória para o resto da vida, foi muito especial vencer novamente o Finals", ressaltou Bruno, na entrevista que deu após a partida.

O Mamute, como é conhecido Alison, hoje o grande nome do vôlei de praia masculino mundial, também vibrou muito com a nova conquista, sendo que em 2015 ele também já havia faturado o World Tour Finals, então na sua primeira edição de disputa.

"Um momento único na nossa carreira. Conquistamos várias coisas, acho que essa a diferença do nosso time, a gente sempre busca algo diferente. Segundo ano, segundo troféu nosso, só podemos agradecer. Acho que nossa dupla está evoluindo mais e mais", ressaltou.

FEMININO

Já na decisão feminina do World Tour Finais, o título ficou com as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhors, que também foram campeãs olímpicas dos Jogos do Rio. Elas superaram as suíças Heidrich e Zumkehr por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/16, na decisão deste domingo.

No último sábado, pelas semifinais, elas haviam eliminado as brasileiras Larissa e Talita, que depois também caíram na disputa pelo bronze diante das suíças Isabelle Forrer e Anouk Verge-Depre.