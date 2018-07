Campeões olímpicos duelam neste sábado pela Superliga

SÃO PAULO - Dois campeões olímpicos se enfrentam neste sábado, em duelo válido pela sétima rodada do returno da Superliga. O Canoas, comandado pelo técnico Paulão, visita o Super Imperatriz, no ginásio Capoeirão, em Florianópolis. A equipe catarinense é dirigida por Douglas Chiarotti, colega de Paulão na equipe de Zé Roberto, consagrada com a medalha de ouro nos Jogos de Barcelona, em 92.

Douglas ignorou o Carnaval e deu treinos na segunda-feira, em plena vigência da folia. O Super Imperatriz sucede a Cimed, que se consagrou na Superliga. Com investimento mais modesto, o representante da Superliga ocupa posição discreta na tabela, a 11ª, com três vitórias e 14 derrotas. O time de Douglas foi superado até mesmo pelo Funvic/Mídia Fone, o lanterna da Superliga. A partida começa às 21h30 e tem transmissão pelo SporTV.

Já Canoas, sexto colocado, com 11 vitórias e seis derrotas, é considerado uma das gratas surpresas da Superliga. O time de Paulão, que tem outro campeão olímpico, Gustavo, no meio de rede, é considerado favorito.

"Ficamos muito focados nesse período sem jogos e demos uma atenção especial ao condicionamento físico do nosso time. Todos estão muito motivados e buscando sempre o melhor a cada partida. Sabemos que esse será mais um confronto importante. Não queremos ter nenhuma surpresa contra o Super Imperatriz e, por isso, vamos encarar esse jogo como mais uma final", afirmou Paulão.

Resultados da rodada

06.02 (QUARTA-FEIRA) - Sesi-SP 3 x 0 São Bernardo Vôlei (25/18, 25/21 e 25/15), em 1h21, na Vila Leopoldina, em São Paulo (SP)

TROFÉU VIVAVÔLEI - Thiago Barth (Sesi-SP)

MAIOR PONTUADOR - Cléber (Sesi-SP), com 12 pontos

06.02 (QUARTA-FEIRA) - Volta Redonda 3 x 1 Funvic/Midia Fone (20/25, 25/23, 29/27 e 25/16), em 2h26, na Ilha de São João, em Volta Redonda (RJ)

TROFÉU VIVAVÔLEI - Ezinho (Volta Redonda)

MAIOR PONTUADOR - Léozão (Volta Redonda), com 18 pontos

06.02 (QUARTA-FEIRA) - Vôlei Futuro 1 x 3 Medley/Campinas (25/23, 17/25, 20/25 e 18/25) em 2h, no Plácido Rocha, em Araçatuba (SP)

TROFÉU VIVAVÔLEI - Jurquin (Medley/Campinas)

MAIOR PONTUADOR - Jurquin (Medley/Campinas), com 20 pontos

07.02 (QUINTA-FEIRA) - RJX 3 x 0 UFJF (25/21, 25/17 e 25/17), em 1h23, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

TROFÉU VIVAVÔLEI - Ualas (RJX)

MAIOR PONTUADOR - Theo (RJX), com 14 pontos

07.02 (QUINTA-FEIRA) - Sada Cruzeiro 3 x 2 Vivo/Minas (25/23, 20/25, 21/25, 25/22 e 15/8), em 2h22 de jogo, no ginásio do Riacho, em Contagem (MG)

TROFÉU VIVAVÔLEI - Leal (Sada Cruzeiro)

MAIOR PONTUADOR - Leal (Sada Cruzeiro), Filipe (Sada Cruzeiro) e Filip (Vivo/Minas), com 19 pontos

16.02 (SÁBADO) - Super Imperatriz Vôlei x Canoas, às 20h30, no Capoeirão, em Florianópolis (SC). SporTV