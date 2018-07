Canadá reage após derrota para o Brasil e vence Rússia na Liga Mundial

O Canadá não se abalou com a derrota para a seleção brasileira masculina de vôlei na abertura da fase final da Liga Mundial, na terça-feira. Nesta quarta, o time canadense reagiu prontamente e venceu a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 29/27 e 25/17, na quadra montada sobre o gramado sintético da Arena da Baixada, em Curitiba.

O destaque do primeiro jogo do dia na Liga Mundial foi o canadense Vernon, maior pontuador da partida, com 14 acertos. Com seu bom desempenho, o Canadá soma agora uma vitória no grupo que também tem a seleção brasileira.

Em outro jogo desta quarta na fase final, os Estados Unidos superaram a Sérvia por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/23, 19/25 e 25/22, pela outra chave de três equipes da fase final. O norte-americano Sander, com 22 pontos, foi o destaque do jogo. A França é a outra integrante deste grupo.

A seleção brasileira volta à quadra nesta quinta-feira para tentar garantir seu lugar nas semifinais da Liga Mundial. O duelo será contra a Rússia, às 15h05, no estádio do Atlético Paranaense.