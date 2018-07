Canadá vence Rússia e dificulta vida do Brasil na Liga Mundial de vôlei

MAR DEL PLATA - O Canadá conseguiu uma inacreditável virada e ganhou da poderosa Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 21/25, 25/23, 25/21 e 15/11, nesta quinta-feira, em Mar del Plata, na Argentina. Com a surpreendente vitória, os canadenses dificultaram um pouco mais a situação da seleção brasileira masculina de vôlei na fase final da Liga Mundial.

Como já tinha vencido o Brasil por 3 sets a 2 no dia anterior, a Rússia lidera o Grupo E com três pontos - e, mesmo sem jogar mais, está com a vaga nas semifinais praticamente garantida. O Canadá, por sua vez, estreou na fase final com essa grande vitória sobre os russos e está com dois pontos. Enquanto isso, o Brasil aparece com apenas um.

Nesta sexta-feira, a partir das 16h30, Brasil e Canadá duelam no encerramento do Grupo E. Uma vitória brasileira por 3 sets 2 provoca um tríplice empate, levando a definição para o saldo de pontos das três seleções. Para não correr riscos na luta pela vaga nas semifinais, o time do técnico Bernardinho precisa ganhar dos canadenses por 3 a 0 ou 3 a 1.

Para o Canadá, resta ganhar do Brasil nesta sexta-feira, por qualquer placar, para garantir sua vaga nas semifinais de sábado. E a seleção canadense entrará em quadra extremamente motivada, depois da vitória sobre os atuais campeões olímpicos nesta quinta, quando foi comandada por John Gordon Perrin, o maior pontuador em quadra (com 20 pontos).

Dono da melhor campanha da fase de classificação da Liga Mundial - nove vitórias em 10 jogos (foi derrotado apenas pela França) -, o Brasil acabou perdendo na quarta-feira para a Rússia, que já tinha sido seu algoz na final olímpica dos Jogos de Londres, no ano passado. Mesmo assim, o time ainda depende apenas de um resultado positivo nesta sexta, diante do surpreendente Canadá, para seguir vivo na luta pelo décimo título do torneio.