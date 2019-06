Carol Horta e Ângela vão às oitavas da etapa de Nanquim do vôlei de praia

As brasileiras Carolina Horta e Ângela começaram bem a participação na etapa de Nanquim, um evento dois estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Elas venceram as duas partidas que disputaram nesta sexta-feira na China, avançando em primeiro lugar no Grupo A.

Na estreia em Nanquim, Carol Horta e Ângela bateram as chinesas Hui Jie Chen e Jiaxi Wang por 21/16 e 21/19. Depois, superaram as cubanas Mailen Deliz e Leila Martinez por 21/19 e 21/18, fechando a sexta-feira com dois triunfos.

"Foi o mesmo grupo da etapa passada, em Nantong, com os mesmos times. Isso facilitou um pouco, pois já tínhamos enfrentado tanto as chinesas quanto as cubanas, tínhamos uma referência tática. Saímos com duas vitórias, ao contrário da semana passada, quando perdemos para o time cubano. Foi um dia bastante produtivo, estamos satisfeitas com nosso começo, e agora continuar com a mesma concentração, mesmo foco, buscando mais uma medalha para o Brasil", declarou Carol Horta.

Nas oitavas de final, neste sábado, Carol Horta e Ângela vão encarar as canadenses Julie Gordon e Shanice Marcelle, que somaram um triunfo e uma derrota na fase inicial. Esse duelo é inédito no circuito. Em caso de novo triunfo, suas rivais nas quartas de final serão as australianas Belle Ngauamo ou novamente as cubanas Deliz e Martinez.