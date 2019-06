Carol Horta/Ângela e Oscar/Thiago representarão vôlei de praia do Brasil no Pan

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta sexta-feira que as duplas Carolina Horta/Ângela e Oscar/Thiago serão as representantes do País nos Jogos Pan-Americanos de Lima, com os torneios masculino e feminino sendo disputados de 25 a 30 de julho.

Carol Horta e Ângela vão se preparar ao Pan em Saquarema (RJ), no Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Carol já participou do evento, em 2015, em Toronto, onde conquistou a medalha de bronze em parceria com Lili. Agora, ela e Ângela estão em boa fase, tendo faturado medalhas nas recentes etapas do Circuito Mundial em que participaram.

"Estou muito feliz por essa oportunidade, estava bastante ansiosa esperando o resultado da convocação, poder participar mais uma vez dos Jogos Pan-Americanos. Quero desta vez buscar a medalha de ouro, que infelizmente não veio em Toronto. Ângela e eu disputamos duas etapas do Circuito Mundial na China também para aumentarmos o ritmo de jogo, pensando no Pan. Nossa preparação será intensa, vamos passar um período no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, treinando para aprimorar tudo. Queremos muito esse pódio para o Brasil", disse Carol.

Oscar e Thiago treinarão no Rio, onde já têm a rotina de preparação para os torneios. Eles serão estreantes no Pan, sendo que foram parceiros em 2014 e 2015 e neste ano retomaram a dupla.

"A ficha ainda não caiu, admito. Representar o Brasil em uma edição dos Jogos Pan-Americanos é algo incrível, o segundo torneio mais importante das modalidades olímpicas. Será minha primeira participação e estou muito feliz, ainda estou sem palavras, uma oportunidade que vou agarrar com unhas e dentes para buscar uma medalha", disse Thiago, campeão brasileiro em 2010.

O torneio de vôlei de praia será disputado por 16 duplas em cada naipe, dividas em quatro grupos de quatro. As duas melhores avançarão às quartas de final. O Brasil é o país com mais medalhas na história dos Jogos Pan-Americanos, com cinco de ouro três de prata e três de bronze.