Carol Solberg e Bárbara Seixas oficializam dupla para temporada 2021

O vôlei de praia brasileiro começa o ano com uma nova dupla. Nesta sexta-feira, Bárbara Seixas, medalhista de prata na Olimpíada do Rio, e Carol Solberg, ambas com 33 anos, anunciaram que vão atuar juntas na temporada 2021.

Carol Solberg vinha formando dupla com Talita. Juntas, elas foram ao pódio em três das cinco etapas do Circuito Brasileiro em 2020. Em uma delas, ao celebrar o triunfo, Carol declarou "Fora, Bolsonaro!", na entrevista pós-jogo. Chegou a ser julgada e ameaçada de punição, em um caso que provocou debate sobre a liberdade de expressão dos atletas. Já Talita formará dupla com Maria Elisa

Leia Também Brasil já tem 180 vagas garantidas para os Jogos de Tóquio e previsão é ter entre 270 a 300 atletas

"Ano novo, equipe nova e muito trabalho pela frente! Fechamos nossa primeira semana de trabalho juntos e estou muito animada para jogar a primeira etapa do ano, dia 20 de janeiro, em Saquarema ao lado da minha nova parceira Bárbara Seixas. Vamos que vamos, que a vacina chegou e viva o Instituto Butantã", escreveu Carol Solberg em seu perfil no Instagram.

Já Bárbara Seixas vinha atuando ao lado de Carol Horta. "Sim! É real e oficial! Novo time na área! Muito animada com minha parceira Carol Solberg e super motivada com os desafios que 2021 nos reserva! Vamos em frente equipe que já já tem torneio", publicou.

Apesar da movimentação no vôlei de praia para a temporada 2021, as duplas brasileiras femininas que vão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio já estão definidas: Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca.