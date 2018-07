Carol Solberg/Maria Elisa e Pedro Solberg/ Guto avançam no qualifying na Rússia

O vôlei de praia brasileiro terá nove duplas na chave principal da etapa de Moscou do Circuito Mundial. Nesta quarta-feira, Carolina Solberg/Maria Elisa e Pedro Solberg/Guto venceram seus duelos pelo qualifying e agora vão se juntar às sete parcerias que estavam previamente asseguradas na fase de grupos.

Após superaram o country-cota na terça-feira, Carolina Solberg e Maria Elisa, que formaram recentemente uma dupla, bateram de virada as japonesas Miki Ishii e Yukako Suzuki por 2 sets a 1, com parciais de 24/26, 21/16 e 21/19, em 1 hora e 1 minutos. As outras duplas que vão representar o Brasil no evento são Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas, Larissa/Talita e Rebecca/Ana Patrícia.

Pedro Solberg e Guto, que também haviam participado do country-cota, superaram com facilidade os russos Ruslan Bykanov e Yaroslav Koshkarev por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/13, em 29 minutos, pelo qualifying. Além deles, o Brasil também contará com Alison/Bruno Schmidt, Álvaro Filho/Saymon e Evandro/André na chave masculina.

A fase de grupos da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um evento três estrelas, começa nesta quinta-feira e é a oitava da temporada 2017.