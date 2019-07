Carol/Maria Elisa conquista medalha de prata e Ana/Rebecca ganha bronze em Gstaad

O Brasil conquistou, neste domingo, duas medalhas no Major Series de Gstaad (Suíça), segunda competição mais importante no Circuito Mundial de vôlei de praia. Carol Solberg e Maria Elisa ficaram com a prata, após perderem para as norte-americanas Ross e Klineman, por 2 sets a 1 (15/21, 21/17, 15/12), enquanto a dupla Ana Patrícia/Rebecca levou o bronze, ao vencer as suíças Nina e Tanja por 2 a 0 (21/14, 21/12).

A prata foi a primeira medalha de Carol e Maria Elisa em 2019, rendendo 810 pontos na corrida olímpica brasileira. Com isso, elas chegam aos 3.370 pontos e se aproximam de Ágatha e Duda (PR/SE), em segundo, com 3.830. Ana Patrícia e Rebecca, que somaram 720 pontos com o bronze em Gstaad, lideram com 4.260.

"Estou muito orgulhosa da minha parceira, do meu time, o que fizemos neste torneio. A final foi incrível, não conseguimos vencer, elas mereceram, mas lutamos por cada ponto. Fizemos um jogo a mais, saindo do classificatório, então estou orgulhosa por nossa campanha", disse Maria Elisa.

Carol destacou a alegria por novamente estar no pódio. "Claro que realmente queria vencer este torneio, mas fico feliz pela campanha. Acho que Maria e eu estávamos jogando muito bem durante todo torneio. Acho que na final, começamos sacando muito bem, dificultando o passe, mas com o tempo não conseguimos encontrar o melhor saque, entender o vento. Mas elas jogaram melhor, mereceram. Estou muito feliz, é ótimo voltar ao pódio, especialmente em Gstaad, um torneio incrível."

A medalha de prata também rendeu 1.080 pontos no ranking do Circuito Mundial (que define o título geral da temporada), e cerca de R$ 118 mil em premiação. Já Ana Patrícia e Rebecca somaram mais 960 pontos no ranking do circuito e ganharam R$ 75 mil.

Ana e Rebecca sobem pela quinta vez ao pódio no ano. Elas já haviam conquistado o ouro duas vezes, em Haia (Holanda) e Xiamen (China), uma prata em Ostrava (República Tcheca) e um bronze em Jinjiang (China).

Gstaad é um dos torneios mais tradicionais do Circuito Mundial de vôlei de praia, presente desde 2000, sem ficar nem sequer um ano de fora do calendário. Além disso, também é uma das paradas favoritas dos atletas, em meio ao verão europeu e com a arena cercada pelas montanhas. O Brasil foi campeão oito vezes no naipe masculino e nove no naipe feminino.