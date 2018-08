Carol/Maria Elisa vence no World Tour Finals de vôlei de praia; Ágatha/Duda perde

As duplas brasileiras tiveram um resultado positivo e um revés nesta sexta-feira, pela World Tour Finals do Circuito Mundial de vôlei de praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Carol Solberg e Maria Elisa venceram a segunda partida no torneio, enquanto que Ágatha e Duda acabaram superadas pela primeira vez na competição, mas seguem na zona de classificação. Os dois times voltam à quadra neste sábado, novamente pela fase de grupos.

Carol Solberg e Maria Elisa superaram as holandesas Sanne Keizer e Madelein Meppelink por 2 sets a 1 (21/14, 16/21 e 15/8). Elas estão na segunda colocação do Grupo A e chegaram aos cinco pontos, com duas vitórias e uma derrota. Neste sábado, as atuais campeãs brasileiras enfrentam as alemãs Sude e Laboureur.

Maria Elisa analisou o triunfo contra a dupla europeia. "É um jogo difícil, as holandesas se movimentam muito bem, jogam muito bem e possuem volume. Se não tivermos paciência com esse estilo, com as variações de levantamento delas, com bolas rápidas, vamos sofrer. Acho que, em comparação com a derrota que tivemos em Viena contra elas, desta vez soubemos usar melhor a estratégia de em qual atleta sacar. Voltamos a fazer o que fazíamos e deu certo. Colocamos a cabeça no lugar", disse.

Ágatha e Duda, que vinham de duas vitórias, sofreram o primeiro revés nesta sexta-feira. Elas foram superadas pelas australianas Artacho Del Solar e Clancy por 2 sets a 0 (21/18 e 21/12). Elas estão na terceira posição do Grupo B, com cinco pontos. Na última rodada, neste sábado, encaram as checas Hermannova e Slukova.

"Não conseguimos jogar bem, não tivemos volume no sistema defensivo e erramos alguns contra-ataques. Temos que estudar o que fizemos de errado, descansar e partir para a próxima. Os jogos aqui são muito duros, só estão as melhores e precisamos retomar, focar, para seguir bem na competição", analisou Duda após a partida.

As equipes jogam entre si dentro das chaves A e B, com os primeiros colocados avançando direto às semifinais, neste domingo. Os segundos e terceiros disputam quartas de final neste sábado. As decisões do bronze e do ouro do naipe feminino acontecerá no domingo.