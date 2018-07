CBV anuncia alterações na Superliga e nova seletiva

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta segunda-feira mudanças no formato das Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. As alterações foram apresentadas nesta tarde pela Comissão Gestora da Superliga aos dirigentes e técnicos dos clubes participantes da competição.

Neste ano, a final das competições não acontecerá mais em "campo neutro". Nos últimos anos, a decisão, em jogo único, acontecia em local determinado pela CBV levando em consideração a transmissão pela TV. Mas isso chegou a fazer com que a equipe de melhor campanha decidisse a Superliga na casa do adversário na final.

Já nesta temporada a decisão do torneio tanto no feminino quanto no masculino será realizada no estado das equipes que terminarem a primeira fase no topo da classificação. Hoje, o Sesi lidera o torneio masculino, enquanto o Molico/Osasco está em primeiro no feminino. Assim, ambas as finais seriam em São Paulo.

Outra mudança importante começa a valer para a próxima temporada. As competições masculina e feminina terão 12 equipes cada: os oito primeiros colocados da edição anterior, o campeão da Superliga B, e três vagas que serão decididas numa seletiva. A CBV também terá o direito de convidar um time para a competição. Nesta temporada a Superliga Masculina tem 12 times e a Feminina 14.