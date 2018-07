CBV anuncia amistosos das seleções masculina e feminina antes dos Mundiais

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta sexta-feira amistosos das seleções masculina e feminina antes do Mundiais, em setembro e outubro. Ao todo, serão sete jogos, quatro do time feminino e três do masculino, no mês de agosto. As partidas serão disputadas em Brasília, Belém, Uberaba, Rio de Janeiro e Manaus.

Os adversários serão apenas dois: os Estados Unidos e a Holanda. Campeão da Liga das Nações, neste mês, o time norte-americano vai fazer quatro duelas com a equipe feminina do Brasil, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, nos dias 12, 14, 16 e 18 de agosto.

Já os holandeses vão enfrentar o time masculino do Brasil, comandado pelo técnico Renan Dal Zotto, nos dias 18, 20 e 22 do mesmo mês.

As duas séries de jogos têm por objetivo ajudar na preparação das seleções do Brasil às vésperas dos Mundiais. O masculino será realizado antes, entre os dias 9 e 30 de setembro, na Bulgária e na Itália. A competição feminina será entre 29 de setembro a 20 de outubro, no Japão.

Confira a agenda dos amistosos das seleções:

Seleção feminina:

12/08 - 10h - Brasil x EUA - Brasília

14/08 - 19h - Brasil x EUA - Uberaba

16/08 - 20h - Brasil x EUA - Uberaba

18/08 - 19h30 - Brasil x EUA - Rio de Janeiro

Seleção masculina:

18/08 - 21h45 - Brasil x Holanda - Brasília

20/08 - 21h30 - Brasil x Holanda - Manaus

22/08 - 19h - Brasil x Holanda - Belém