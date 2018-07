CBV anuncia criação da segunda divisão da Superliga

Os oito participantes da segunda divisão da Superliga já estão definidos: Funvic/Midiafone (SP), Santo André (SP), Climed/Atibaia (SP), Morro da Fumaça (SC), Sport Clube do Recife (PE), UFC/Ceará (CE), APAV/Canoas (RS) e Clube do Remo (PA). Mas a tabela de jogos e o regulamento completo da competição será divulgados em janeiro.

A CBV, no entanto, já anunciou a fórmula de disputa. As oito equipes serão divididas em dois grupos, sendo que os dois melhores de cada passam para as semifinais. Na primeira fase, serão realizadas quatro rodadas e, em cada uma delas, todos jogam contra todos dentro da chave, sempre com um time recebendo os outros três.

"A criação da Série B é o fortalecimento da Superliga. A disputa por um lugar na Série A será intensa. Vamos começar com a disputa da competição masculina e, na próxima temporada, a intenção é ter também a disputa feminina", afirmou Renato D´Avila, superintendente técnico da CBV, ao comentar sobre a criação da segunda divisão.