CBV anuncia equipes para nova edição da Superliga B

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quarta-feira os participantes da próxima edição da Superliga B, espécie de segunda divisão do campeonato nacional da modalidade. Serão nove equipes no torneio feminino e oito no masculino.

Os campeões do torneio garantem vaga na edição seguinte da Superliga, assim como aconteceu nesta temporada com o time de São José dos Campos (SP), que venceu tanto no masculino quanto no feminino e conseguiu o acesso para o campeonato principal.

A tabela da Superliga B ainda não foi divulgada. Segundo a CBV, será finalizada somente após reunião com todas as equipes participantes, a ser marcada.

No feminino, os participantes da Superliga B são AABB (DF), Prefeitura Municipal de Itabirito (MG), Bauru (SP), Country Club Valinhos (MG), Associação Brusquense (SC), Cascavel (PR), União do Leme (SP), Sogipa (RS) e Minas Náutico (MG). E no masculino, Bento Vôlei (RS), Unicor Três Corações (MG), Sada UNIFEMM (MG), Santo André (SP), Sesi (SP), Blumenau Pró Vôlei (SC), UPIS (DF) e Foz do Iguaçu (PR).