CBV anuncia ranqueamento para a próxima Superliga

RIO - A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou o ranking dos atletas para a temporada 2012/2013 da Superliga de vôlei e abriu a possibilidade de contratação de dois atletas estrangeiros por equipe. O ranking oficial foi criado pela CBV em 1992 com o objetivo de gerar equilíbrio entre os times participantes de sua competição mais importante.

O ranqueamento classifica os atletas de 1 a 7 conforme as conquistas na carreira e cada equipe pode chegar no máximo a 32 pontos. Os estrangeiros não contarão pontos na primeira temporada no Brasil

No masculino estão com sete pontos os seguintes jogadores: Bruno, Dante, Giba, Leandro Vissotto, Lucão, Murilo, Ricardinho e Rodrigão. Quatro atletas aumentaram de cinco para seis pontos: o cubano Camejo, Theo, Wallace Martins e Wallace Souza.

No feminino as mulheres que terão o raking máximo são: Fabiana, Fofão, Jaqueline, Mari, Natália, Paula Pequeno, Sheilla, Thaisa e Walewska. A levantadora Fernanda Venturini, que voltou às quadras nesta temporada, passou de cinco para sete pontos. Entre os destaques estão a central Juciely, que passou de quatro para seis pontos.