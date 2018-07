CBV confirma Manaus como sede de amistosos das seleções de vôlei do Brasil

A cidade de Manaus receberá as seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei para dois amistosos preparatórios para a temporada de 2017. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Confederação Brasileira de Vôlei, que confirmou a capital do Amazonas para receber os times nacionais comandados por José Roberto Guimarães (mulheres) e Renan Dal Zotto (homens).

A seleção feminina será a primeira a desembarcar em Manaus e enfrentará a República Dominicana no próximo dia 30, às 20 horas. Já a equipe masculina jogará contra os Estados Unidos no dia 15 de agosto, também às 20 horas. As duas partidas serão disputadas na Arena Amadeu Teixeira.

O diretor executivo da CBV, Ricardo Trade, destacou que os eventos em Manaus fazem parte da política da entidade de levar o esporte para todas as regiões do país. Ainda segundo o dirigente, a estrutura encontrada na cidade e o apoio da população nos eventos anteriores foram pontos relevantes para agendar os eventos na capital amazonense.

"O Amazonas terá aqui, nos próximos meses, o melhor do vôlei. Teremos adversários aqui de renome, principalmente os Estados Unidos, que nos fazem melhorar como seleção. Estamos felizes com as parcerias fechadas e posso dizer desde já que o nosso vôlei, com apoio dos nossos patrocinadores, está pronto para os treinamentos e o ciclo olímpico que está pela frente", comentou Ricardo Trade.

Os principais compromissos da seleção masculina em 2017 são a Liga Mundial, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões. Já a seleção feminina disputará o Montreux Volley Masters, o Grand Prix, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões.