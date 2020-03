CBV determina portões fechados para os jogos da Superliga e Superliga B

divulgou, nesta sexta-feira, por intermédio de uma nota, que os próximos jogos pela Superliga e Superliga B aconteçam com portões fechados em função do. A determinação seguirá por prazo indeterminado.

A CBV afirmou seguir recomendações do Ministério da Saúde, como medida de "prevenção e visando o bem estar dos envolvidos".

Segundo a nota, caso essa determinação seja revogada, "toda e qualquer decisão da entidade observará o princípio de igualdade de condições entre as equipes".

Neste período, a CBV, que já conta com um comitê de crise para este assunto, seguirá acompanhando o cenário no País e fará nova avaliação de acordo com o andamento do caso.

Também nesta sexta-feira, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês) anunciou o adiamento do início da Liga das Nações, torneio que possui chaves masculina e feminina, para depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A competição estava prevista para começar em maio.