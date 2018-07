CBV remarca Osasco x Vôlei Futuro para quarta-feira

O jogo deveria ter acontecido na terça-feira passada, mas foi cancelado depois que o ônibus do Vôlei Futuro capotou a poucos metros de chegar ao ginásio de Osasco. No acidente, várias jogadoras do time de Araçatuba se machucaram. A líbero norte-americana Stacy continua internada depois de sofrer um traumatismo cranioencefálico.

Com o elenco desfalcado e ainda traumatizado com o acidente, o Vôlei Futuro queria postergar o início das semifinais. Mas acabou falando mais alto a vontade da Rede Globo, que detém os direitos de transmissão em TV aberta da competição. A emissora carioca reservou as quatro datas de abril para a transmissão de semi e finais das Superligas Masculina e Feminina.

Desta forma, o segundo jogo da semifinal será no sábado, às 10h, em Araçatuba, com transmissão da Globo. Caso haja necessidade, a terceira partida será na terça-feira, dia 26, novamente em Osasco. Quem avançar faz a decisão no dia 30 de abril, um sábado, contra a Unilever.