CBV remarca Sollys/Osasco e Vôlei Futuro para quarta-feira em SP

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta segunda-feira a nova data da primeira partida entre Sollys/Osasco (SP) e Vôlei Futuro (SP), pelas semifinais da Superliga feminina de vôlei. O jogo será realizado nesta quarta, às 17 horas, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), com SporTV.

A partida estava prevista inicialmente para a última terça-feira, mas foi cancelada devido a um acidente envolvendo o ônibus que levava a delegação do Vôlei Futuro ao ginásio.

O segundo jogo da série semifinal entre as equipes está marcado para sábado, às 10 horas, no Ginásio Plácido Rocha, em Araçatuba (SP), com TV Globo. Se necessária, a terceira partida acontecerá no dia 26, às 20h30, no Ginásio José Liberatti.

Quem ganhar o confronto irá enfrentar o Unilever na decisão da competição. A final provavelmente será no dia 30, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

