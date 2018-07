China assegura título da Copa dos Campeões com triunfo dos EUA sobre o Japão

A seleção feminina de vôlei da China assegurou com uma rodada de antecedência o título da Copa dos Campeões, disputada em sistema de pontos corridos no Japão. Após ficar muito perto da conquista com a vitória 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/20) sobre a Rússia, a equipe faturou o título no complemento da rodada deste sábado, com o triunfo dos Estados Unidos por 3 a 2 sobre o Japão (22/25, 25/21, 26/28, 25/21 e 15/12), em Nagoya.

Com esse resultado, a seleção chinesa não poderá ser ultrapassada na rodada final da Copa dos Campeões, que será disputada neste domingo. As campeãs têm campanha perfeita, com quatro vitórias e 11 pontos somados. As norte-americanas tem três triunfos e sete pontos, enquanto o Brasil soma oito pontos e duas vitórias. O Japão também acumula duas vitórias, com seis pontos. A Rússia ganhou uma vez e está com quatro pontos. Já a Coreia do Sul perdeu os quatro jogos que disputou e fechará a Copa dos Campeões na lanterna.

Atual medalhista de ouro olímpica, a seleção chinesa já havia faturado a Copa dos Campeões em 2001, se igualando ao Brasil como maior vencedor da competição - a equipe nacional faturou o título do torneio em 2005 e em 2013.

Neste domingo, o Brasil tentará ficar com o vice-campeonato da Copa dos Campeões em confronto direto com os Estados Unidos, agendado para as 2h40 (horário de Brasília) em Nagoya. Os outros jogos da rodada final do torneio serão Coreia do Sul x Rússia e China x Japão.