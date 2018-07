Cimed e Montes Claros vencem na Superliga masculina

A Cimed, atual campeã, derrotou a Medley/Campinas por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/21 e 25/21, no ginásio Taquaral, no interior de São Paulo. Campeão mundial com a seleção brasileira, o ponteiro João Paulo Tavares foi o destaque da partida, com 14 pontos para os visitantes. Pela equipe da casa, o central Gustavão registrou 13 acertos.

O Montes Claros superou o Volta Redonda, no Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/20 e 25/23, no ginásio Poliesportivo. A equipe mineira foi liderada pelo oposto Leandrão, com 15 pontos, e o ponteiro Bruno Zanuto, com 12. Do lado dos cariocas, quem se destacou foi o oposto Leozão, que enfrentou seu ex-time, com 11 pontos.

Mais cedo, o BMG/São Bernardo faturou sua segunda vitória consecutiva na Superliga, ao bater o Londrina/Sercomtel (PR) por 3 sets a 0, com parciais de 25/17 , 25/20 e 25/16, no ginásio Baetão, em São Bernardo do Campo (SP).