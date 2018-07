Cimed e Montes Claros vencem na Superliga masculina de vôlei

A Cimed/Florianópolis (SC) e o BMG/Montes Claros (MG) faturaram na noite de sábado a segunda vitória na Superliga masculina de vôlei. Atual campeã, a equipe catarinense bateu o Volta Redonda (RJ), por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/23, em 1h28min de partida, em Florianópolis. O central Jardel foi o destaque do jogo, com 16 pontos.

Os mineiros superaram o Londrina/Sercomtel (PR), também por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/10 e 25/17, em 1h16min de jogo, em Montes Claros, diante de cerca de quatro mil torcedores. O oposto Leandro, da equipe anfitriã, foi o principal pontuador da partida, com 13 acertos.

Cimed e Montes Claros voltam à quadra na próxima quinta-feira. Os catarinenses vão enfrentar o Vôlei Futuro, em Araçatuba, às 20 horas. A equipe mineira vai duelar com o Fátima/Medquímica/Sogipa, em Porto Alegre, no mesmo horário.

No mesmo dia, o Londrina/Sercomtel vai encarar o São Caetano/Tamoyo, no ABC paulista, enquanto o BMG/São Bernardo enfrentará o Santo André/Spread (SP), diante de sua torcida. Em Campinas, a Medley/Campinas (SP) fará sua estreia na Superliga diante do Soya/Blumenau/Martplus (SC).