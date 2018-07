Cimed/SKY estreia com vitória sobre o Londrina/Sercomtel na Superliga

SÃO PAULO - Tetracampeã, a Cimed/SKY estreou com vitória sobre o Londrina/Sercomtel na Superliga masculina de vôlei. Neste domingo, o time catarinense ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/22, no Ginásio Moringão, em Londrina.

O oposto Rivaldo, da Cimed/SKY, marcou 13 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida. Repatriado depois de defender o Dínamo Krasnodar, da Rússia, ele é uma das apostas do time para a temporada.

"A nossa equipe teve um ótimo desempenho. Estreamos com o pé direito. Não teremos confrontos fracos nesta Superliga. Mesmo alguns times tendo investido mais do que os outros, os confrontos serão sempre equilibrados", disse Rivaldo.

O treinador da equipe catarinense, Marcos Pacheco, também ficou satisfeito com a atuação dos seus atletas. "Foi uma estreia complicada e tivemos uma excelente apresentação. Nosso time está sendo construído e conseguimos vencer por 3 sets a 0 na casa do adversário", analisou.

A Cimed/SKY enfrenta a Medley/Campinas, às 20 horas, na próxima quarta-feira, em Florianópolis. Já o Londrina/Sercomtel lutará pela primeira vitória contra o Vivo/Minas, às 18 horas, na terça-feira, em Belo Horizonte.