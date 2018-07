Cimed/SKY vence na abertura da rodada da Superliga Masculina

FLORIANÓPOLIS - A Cimed/SKY venceu o Sesi por 3 sets a 0 (25/20, 25/25 e 25/18) em jogo tumultuado que abriu oitava rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O confronto começou com quase duas horas de atraso por causa das fortes chuvas em Florianópolis, local da partida, que deixaram a quadra do Ginásio Capoeirão úmida e escorregadia. O maior pontuador do jogo foi o central Éder, da Cimed, com 14 acertos.

A rodada continua nesta quarta-feira com os seguintes jogos: BMG/São Bernardo x Londrina/Sercomtel, BMG/Montes Claros x Volta Redonda, Medley/Campinas x UFJF, Vôlei Futuro x RJX e Vivo/Minas x Sada Cruzeiro.