Cirurgia da ponteira Natália foi um sucesso, diz médico

"Tudo transcorreu dentro do previsto. Foi feita a ressecção do tumor e colocado enxerto ósseo no local. O osso foi fixado com haste de titânio, o que permitirá melhor reabilitação e ajudará a evitar fratura. O material retirado será encaminhado para exame histopatológico", explicou Ney Pecegueiro, ressaltando que Natália deverá deixar o hospital apenas na sexta-feira.

Essa é a segunda cirurgia realizada por Natália para retirar o tumor benigno da canela esquerda. Ela fez o mesmo procedimento em junho, mas houve uma recidiva e foi preciso operar novamente. Agora, a ponteira de apenas 22 anos deverá ficar cerca de três meses afastada das quadras, sendo que, nos primeiros 15 dias de recuperação, não poderá sequer colocar o pé no chão.