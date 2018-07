Classificado, Brasil busca agora primeiro lugar no vôlei

Após garantir a classificação antecipada para a terceira fase do Mundial da Polônia, com a vitória deste sábado sobre o Canadá por 3 a 0, a seleção brasileira masculina de vôlei já pensa no clássico com a Rússia. Neste domingo, novamente em Katowice, o Brasil enfrenta os russos pela última rodada e espera manter a invencibilidade, para avançar com a primeira posição da chave.

"A briga agora vai ser para quem fica em primeiro e segundo e vamos fazer de tudo para vencer e, consequentemente, continuar em Katowice na próxima fase", avisou o central Lucão, que foi destaque brasileiro na vitória sobre o Canadá, ao terminar como maior pontuador da partida (15 pontos).

O Brasil chega à ultima rodada da segunda fase na liderança isolada do Grupo F, com 18 pontos. Mas a Rússia, que venceu a Alemanha por 3 sets a 0 também neste sábado, aparece logo atrás, com 17. Assim, o confronto direto entre os dois classificados vai definir quem termina na frente.

A liderança da chave não representa muita coisa no campeonato, porque a formação dos novos grupos da terceira fase, com as seis seleções classificadas, será feita por sorteio. Mas ganhar de um rival como a Rússia sempre dá muita moral, além de manter o Brasil com aproveitamento 100%. Seria também a chance brasileira de continuar em Katowice, cidade onde está desde o começo do Mundial.

"Cada vitória de 3 a 0 é um desgaste a menos para o nosso time em um campeonato tão longo. Agora, já vamos focar na Rússia, que é um jogo importante para o nosso time, já que podemos garantir a primeira colocação", afirmou o ponteiro Lucarelli. "Sabemos que a Rússia é um forte adversário do Brasil e um dos principais favoritos ao título. Vai ser um jogo muito difícil, mas temos que entrar para tentar fazer um bom jogo, mantendo o nosso ritmo e a boa pegada. Sair em primeiro é interessante para não termos viagem e desgaste com a mudança de sede", reforçou o levantador Bruno.