Classificado, Brasil se reabilita sobre o Canadá no Mundial de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei se recuperou da derrota de sábado para a Holanda e voltou a vencer no Campeonato Mundial. Nesta segunda-feira, a equipe de Renan Dal Zotto encarou o Canadá em Ruse, na Bulgária, e levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 19/25, 25/23 e 25/18.

A seleção entrou em quadra já classificada, graças à derrota do Egito, e agora ocupa a terceira colocação do Grupo B, com oito pontos, mesmo número da França, quarta colocada, e atrás de Holanda (11) e do próprio Canadá (nove). As quatro primeiras colocadas de cada chave avançam à segunda fase da competição.

O time brasileiro soma vitórias contra Egito (3 a 0) e França (3 a 2), mas foi surpreendido pela Holanda (por 3 a 1) no sábado. Agora, volta à quadra nesta terça-feira para encerrar sua participação nesta primeira fase diante da China, às 11 horas (de Brasília).

Apesar do triunfo, o jogo não foi nada fácil. No primeiro set, as seleções trocaram pontos praticamente até a reta final. Somente após o empate por 21 a 21 que a seleção disparou para fechar. Na segunda parcial, porém, o País sofreu com o ataque adversário e viu o Canadá deixar tudo igual até com certa facilidade.

No terceiro set, o Brasil se reencontrou, abriu três pontos de vantagem no início e parecia caminhar para uma vitória tranquila, mas o Canadá reagiu e deixou tudo igual mais uma vez. Novamente, a seleção precisou de uma outra arrancada na reta final para fechar.

A quarta e última parcial foi a única mais fácil para a seleção. Depois de um início equilibrado, o Brasil abriu vantagem e viu os canadenses se frustrarem, o que permitiu que a equipe fosse disparando para garantir o resultado positivo.

O grande destaque do confronto foi o brasileiro Wallace, autor de 24 pontos. Douglas ainda contribuiu com 15. Pelo Canadá, o melhor em quadra foi John Gordon Perrin, com 18 pontos.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas do dia pelo Mundial, destaque para a Holanda, que fez 3 sets a 1 no Egito, com parciais de 25/18, 25/21, 23/25 e 25/16. Pelo Grupo A, a Bélgica fez 3 a 0 na República Dominicana, mesmo resultado do triunfo da Rússia sobre Camarões, pela chave C, e da Polônia sobre o Irã, pelo Grupo D. Por esta mesma chave, Cuba bateu Porto Rico por 3 a 1.