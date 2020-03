Clubes decidem por apenas paralisar a Superliga masculina de vôlei; feminina é encerrada

As 24 equipes da Superliga de vôlei tiveram uma reunião via videoconferência com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e decidiram rumos opostos para o andamento da competição. No feminino, os 12 times formaram maioria para encerrar o torneio agora, sem ter um campeão declarado. Já no masculino, as 12 equipes optaram pela paralisação no momento e que a conversa será retomada em um mês.

"A CBV entende que a melhor decisão neste momento seria encerrar a competição, mas, como sempre, foi colocado em votação e por 10 a 3 venceu a opção de nos reunirmos novamente daqui a um mês para debater o assunto mais uma vez. Enquanto isso, a Superliga Banco do Brasil masculina 19/20 segue paralisada", disse Renato D´Avila, superintendente de competições quadra da CBV.

Sada Cruzeiro (MG) e Vôlei Renata (SP) apresentaram a proposta aprovada e entre as equipes somente o EMS Taubaté Funvic e o Pacaembu/Ribeirão votaram contra, além da Comissão de Atletas, que também tem direito a voto. Essa decisão ocorre em um momento no qual clubes passam por dificuldades financeiras e alguns estão com salários atrasados.

No feminino, seis clubes e a Comissão de Atletas votaram pelo fim do campeonato, enquanto dois votos pediam a permanência da competição - Itambé/Minas e Sesi Vôlei Bauru. Com a decisão final, o campeonato foi encerrado, respeitando a atual classificação, mas sem definir o campeão da temporada.

"Mais uma vez colocamos nossa opinião, pelo fim do campeonato visando ao bem de todos os envolvidos, e demos direito de voto aos clubes. A maioria demonstrou pensar como a CBV e está decretado o fim desta temporada", afirmou Renato D’Avila.

Além do encerramento da Superliga feminina, a maioria das equipes decidiu pelo fim do ranking para a temporada 2020/21 da competição (por 7 a 4) e que o número limite de contratações de estrangeiras aumentou para três atletas (por 6 a 5). A votação anterior tinha gerado polêmica, pois dos clubes que não estavam presentes não tiveram os votos por e-mail considerados, mas a CBV promoveu uma nova votação e agora o resultado será aplicado para a próxima temporada.

VOTAÇÃO DOS CLUBES E COMISSÃO DE ATLETAS

Futuro da Superliga Banco do Brasil 19/20 (7 a 2)

EMS Taubaté Funvic - Encerrar a temporada

Sada Cruzeiro - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Sesc RJ - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Sesi-SP - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Vôlei Renata - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Fiat/Minas - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Apan Blumenau - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Vôlei UM Itapetininga - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Pacaembu/Ribeirão Preto - Encerrar a temporada

Denk Academy Maringá Vôlei - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

América Vôlei - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Ponta Grossa Vôlei - Seguir paralisada e realizar uma nova reunião

Comissão de Atletas - Encerrar a temporada

VOTAÇÃO DOS CLUBES E COMISSÃO DE ATLETAS

Ranking (7 a 4)

Dentil/Praia Clube - Fim do ranking

Sesc RJ - Manutenção do ranking

Itambé/Minas - Fim do ranking

Sesi Vôlei Bauru - Fim do ranking

Osasco Audax São Cristóvão Saúde - Fim do ranking

São Paulo/Barueri - Fim do ranking

Fluminense - Manutenção do ranking

Curitiba - Fim do ranking

Pinheiros - Manutenção do ranking

Flamengo - Manutenção do ranking

Comissão de Atletas - Fim do ranking

Estrangeiras (6 a 5)

Dentil/Praia Clube - Três estrangeiras

Sesc RJ - Duas estrangeiras

Itambé/Minas - Três estrangeiras

Sesi Vôlei Bauru - Três estrangeiras

Osasco Audax São Cristóvão Saúde - Três estrangeiras

São Paulo/Barueri - Duas estrangeiras

Fluminense - Duas estrangeiras

Curitiba - Três estrangeiras

Pinheiros - Três estrangeiras

Flamengo - Duas estrangeiras

Comissão de Atletas - Duas estrangeiras

Futuro da Superliga Banco do Brasil 19/20 (7 a 2)

Dentil/Praia Clube - Encerrar a temporada

Sesc RJ - Encerrar a temporada

Itambé/Minas - Aguardar para nova definição

Sesi Vôlei Bauru - Aguardar para nova definição

Osasco Audax São Cristóvão Saúde - Encerrar a temporada

São Paulo/Barueri - Encerrar a temporada

Fluminense - Encerrar a temporada

Curitiba - Encerrar a temporada

Comissão de Atletas - Encerrar a temporada