Colega de time revela que Stacy já responde a estímulos Por meio do seu Twitter, a jogador Joycinha, do Vôlei Futuro, comunicou nesta sexta-feira uma melhora no quadro de saúde da líbero norte-americana Stacy, que se recupera após o acidente de ônibus que envolveu a equipe delas, na terça-feira.