Com 100% no qualifying, Brasil terá 9 duplas de vôlei de praia em Ostrava

O vôlei de praia brasileiro terá nove duplas nas chaves da etapa de Ostrava do Circuito Mundial, evento quatro estrelas disputado na República Checa. Já com seis parcerias previamente garantidas, o País assegurou a presença de mais três - André Stein/George, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Talita/Taiana - no qualifying realizado nesta quarta-feira.

A fase de grupos em Ostrava se iniciará nesta quinta-feira, sendo que o torneio vai até domingo. Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca e Carol Solberg/Maria Elisa, na disputa feminina, e Pedro Solberg/Vitor Felipe, Evandro/Bruno Schmidt e Alison/Álvaro Filho, no naipe masculino, estavam garantidos no torneio pelo ranking.

Atuais campeãs brasileiras, Fernanda Berti e Bárbara Seixas venceram as eslovacas Simanicova e Vandakova na estreia no qualificatório por 21/12 e 21/11, depois passando pelas chinesas Lin e Zeng, por 21/18 e 21/14, se garantindo na chave principal do evento.

Fernanda e Bárbara estão no Grupo E e vão estrear contra as alemãs Bieneck e Schneider, sendo que a chave também conta com Ágatha e Duda, que duelarão com as austríacas Plesiutschnig e Schutzenhofer.

No qualifying, Talita e Taiana bateram as húngaras Brigitta Denesi e Eszter Toth por 21/7 e 21/12, e as espanholas Carro e Soria por 21/14, 16/21 e 15/9. No Grupo B, elas vão abrir a participação diante das russas Kholomina e Makroguzova.

Ana Patrícia e Rebecca vão estrear no Grupo C diante das checas Kubickova e Kvapilova. Já Carol Solberg e Maria Elisa, pelo Grupo H, vão iniciar a participação no evento diante das alemãs Meg Kozuch e Laura Ludwig.

André Stein e George, que na terça-feira tinham batido os também brasileiros Guto e Saymon no country-cota por 21/14 e 21/11, jogaram duas vezes nesta quarta-feira pelo qualifying. Eles venceram os eslovacos Nemec e Pokopec por 21/14 e 21/11 e os poloneses Rudol e Szalankiewicz por 21/17, 17/21 e 16/14

André e George entraram no Grupo D e estrearão contra os compatriotas Alison e Álvaro Filho. Pedro Solberg e Vitor Felipe estão no Grupo C e jogarão contra os canadenses Pedlow e Schachter. No Grupo G, Evandro e Bruno Schmidt vão abrir participação diante dos austríacos Seidl e Waller.