Com 11 duplas, Brasil já tem sete nas oitavas da etapa do Rio de vôlei de praia

Logo no primeiro dia de competição, nesta quinta-feira, o Brasil já mostrou a sua força na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em quadras montadas no Centro de Tênis, no Parque Olímpico da Barra, na zona oeste da cidade. No masculino, três das cinco duplas na disputa já conquistaram antecipadamente uma vaga nas oitavas de final. Entre as mulheres, são quatro das seis no torneio.

Alison/Bruno Schmidt (atuais campeões olímpicos), Álvaro Filho/Saymon e Pedro Solberg/Guto venceram dois jogos seguidos nesta quinta-feira e avançaram às oitavas de final. Já Evandro/André Stein e Oscar/Hevaldo perderam na estreia, mas seguem com chances de avançar. Nesta sexta ocorrem os jogos do complemento da fase de grupos, da repescagem e das oitavas de final do torneio masculino.

Após as vitórias contra duplas da Itália e do Irã, Alisson comentou a evolução da parceria na temporada. "Estamos bem motivados desde o início do ano e começando a atingir o ponto esperado. O jogo está saindo, sendo que a nossa meta é o Campeonato Mundial, no final de julho. Tivemos jogos difíceis, mas fizemos a tarefa de casa, fechando o dia com duas vitórias. Vamos esperar o nosso adversário de amanhã (sexta-feira), estudar e buscar fazer mais uma boa partida".

Pedro Solberg e Guto também tiveram dois bons jogos, superando os austríacos Winter e Seidl e os poloneses Prudel/Kujawiak, ambos em sets diretos. "Foi um bom começo, mas o que a gente fez hoje (quinta-feira) não serve para amanhã (sexta). A batalha é dura e vamos manter a concentração ao máximo", analisou Pedro.

MULHERES

Na chave feminina, das seis equipes femininas na disputa, quatro largaram com duas vitórias e vaga direto às oitavas de final. Outros dois times terão que jogar a repescagem, mas seguem na briga. Ágatha/Duda, Bárbara Seixas/Fernanda Berti, Elize Maia/Taiana e Larissa/Talita terminaram em primeiro nas suas chaves, vencendo dois jogos consecutivos. Juliana/Carol Solberg e Lili/Josi disputam a repescagem.

Larissa e Talita conseguiram a classificação ao vencerem na estreia as japonesas Ishii/Murakami e depois as norte-americanas Lane/Fendrick. "No primeiro jogo, contra o Japão, enfrentamos um time de estatura baixa, que defende muito. Depois, contra as americanas, enfrentamos um bloqueio forte, mas conseguimos impor o nosso ritmo de jogo e vencer bem", analisou Larissa.

Bárbara Seixas e Fernanda Berti conquistaram o primeiro lugar do Grupo E ao superarem duas duplas em sets diretos: as norte-americanas Day/Hochevar e as russas Ukolova/Barsuk. As atletas fizeram uma análise e comemoraram terem uma partida a menos para estudar e descansar. "Estamos preocupadas em tentar executar o que nós temos treinados. Independente de resultado ou não, e nós queremos ganhar sempre, óbvio, é importante aplicar bem o que temos trabalhado. E temos trabalhado muito, com muito empenho", destacou Bárbara.