Com Ágatha/Duda e Alison/André, Brasil garante presença em duas finais em Moscou

O Brasil garantiu vaga em duas finais da etapa de Moscou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. A dupla formada por Ágatha e Duda venceu as duas partidas que disputou neste sábado pela competição, de nível quatro estrelas do calendário da modalidade, incluindo a válida na semifinal e garantiu um lugar na decisão do torneio feminino na capital russa. Já a dupla formada há pouco mais de dois meses por Alison e André buscará o primeiro ouro atuando juntos após superar os compatriotas Evandro e Vítor Felipe na semifinal da competição masculina na Rússia.

O primeiro confronto das brasileiras, neste sábado, foi pelas quartas de final e elas venceram Menegatti/Orsi Toth (ITA) por 2 sets a 0, com 24/22 e 21/17. Pela semifinal, Ágatha e Duda superaram as suíças Tanja Hüberli e Nina Betschart com parciais de 21/14 e 21/9. O jogo que vale o ouro será neste domingo, contra as norte-americanas Summer/Hughes, às 11h05 (de Brasília).

Após a partida, Ágatha destacou o momento da jovem parceira, que pode conquistar o quarto ouro da carreira tendo apenas 20 anos. "É incrível que ela completou 20 anos há dez dias, é muito jovem ainda, mas já joga em alto nível. Ela está aprendendo a cada momento, a cada jogo, e cada torneio é uma nova lição para nosso time", revelou Ágatha.

Já as brasileiras Maria Elisa e Carol Solberg acabaram sendo eliminadas nas quartas de final e terminaram na quinta posição após serem superadas por Hüberli/Betschart (SUI) em um duelo definido no tie-break e teve parciais de 21/13, 24/26 e 11/15.

MASCULINO

No torneio masculino da etapa de Moscou, o destaque foi o confronto entre as duplas brasileiras neste sábado. Alison e André superaram Evandro e Felipe por 2 sets a 1, de virada, com 17/21, 21/16 e 15/11, para irem à final. A decisão será contra os letões Samoilovs e Smedins, neste domingo, às 12h20 (de Brasília).

"Nós somos um time recente, e tenho um parceiro mais jovem que eu, estamos aproveitando bastante o torneio, me sinto como se ele fosse o meu irmão mais novo. Jogar contra uma dupla brasileira é sempre incrível, muito equilíbrio, eles são um time muito forte e, para vencermos, tivemos que manter a concentração o tempo todo", revelou Alison.

Evandro e Vítor jogaram a partida das oitavas de final, interrompida no fim da sexta-feira, e venceram os russos Krasilnikov e Liamin por 2 sets a 0, com 21/17 e 21/16. Pelas quartas, a vitória foi sobre Herrera/Gavira (ESP) por 21/13 e 21/16. Após a derrota na semifinal, Evandro e Vítor vão disputar o bronze contra os russos Velichko e Stoyanovskiy, às 8h35 (de Brasília).

Moscou é a oitava etapa do nível quatro estrelas de nove com este mesmo status na temporada de 2018. Desde 2017, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) classifica os torneios de uma a cinco estrelas, de acordo com a premiação e o número de pontos que oferecem. O campeonato na Rússia rende 800 pontos aos campeões, além de uma premiação de cerca de R$ 74 mil.