Com Bruninho, seleção de vôlei treina completa pela primeira vez

Bruninho estava disputando o Campeonato Italiano e, por isso, demorou a se apresentar. Até por conta do desgaste, pouco participou do trabalho com os outros jogadores nesta quinta-feira, dando prioridade para a recuperação física.

"Cheguei ontem (quarta) e a vontade de treinar já é grande, mas por enquanto estou cuidando mais da parte física, treinando mais separado, já que o pessoal está em um ritmo um pouco mais avançado do que o meu. O Italiano acabou há uma semana, e, como a Liga Mundial é longa, requer alguns cuidados. De qualquer forma, estou muito feliz de ter reencontrado todo o pessoal e, inclusive, alguns que estão de volta, como o Serginho", declarou o jogador.

Apesar do esforço de Bruninho, Bernardinho já avisou que o levantador está fora da primeira etapa da Liga Mundial, o confronto diante da Sérvia, entre os dias 29 e 31 de maio. Para estes compromissos em Belo Horizonte, o treinador contará com Raphael e William para a posição.

"Ainda não temos o grupo definido. Estamos trabalhando com muitos jogadores. Por exemplo, temos três levantadores. O Bruno chegou agora e não vai estar no primeiro final de semana, quando vamos contar com o Raphael e o William. Depois, vamos girando os jogadores durante as diversas etapas", explicou.

O treinador, no entanto, exaltou o fato de contar com todos os atletas à disposição para os treinos em Saquarema. "É bom poder ter o grupo completo para iniciar a Liga Mundial. É um grupo que escolhemos bem, com jogadores experientes, de muito talento, e todos em um bom momento. Estamos confiantes em um bom trabalho, em termos um bom ano. Queremos chegar bem para fazer uma boa reta final em casa, já que teremos a fase decisiva no Rio de Janeiro."