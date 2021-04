Com covid-19, técnico Renan Dal Zotto é internado; Radamés continua na UTI

Um dia após convocar mais quatro jogadores para a seleção brasileira masculina de vôlei, o técnico Renan Dal Zotto precisou ser internado nesta sexta-feira por complicações da covid-19. De acordo com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o treinador apresenta estado geral "controlado".

Renan deu entrada no hospital, no Rio de Janeiro, com baixa saturação de oxigênio no sangue. "O treinador conta com um suplemento de oxigênio em dose baixa, está no quarto e seu estado geral é considerado controlado", informou a CBV, em comunicado.

O treinador e ex-jogador da seleção testou positivo para o novo coronavírus na terça-feira. Em isolamento, ele apresentava sintomas leves. Tanto que, mesmo à distância, chamou o oposto Wallace, o central Flávio, o levantador Carísio e o ponteiro Vaccari para a preparação da seleção no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Nesta sexta, porém, ele apresentou piora do quadro e precisou ser internado, no Rio. Também na capital fluminense está internado, no Centro de Terapia Intensiva, Radamés Lattari, vice-presidente da CBV. Ele segue intubado. "Radamés encontra-se clinicamente melhor, menos sedado, ventilando de forma espontânea e com menos pressões no respirador", explicou a confederação.