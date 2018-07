Com Dani Lins e Thaísa, seleção B de vôlei vence em estreia da Copa Pan-Americana

Reforçada pela levantadora Dani Lins e pela central Thaísa, a seleção B brasileira de vôlei iniciou com vitória a campanha na Copa Pan-Americana. Neste domingo, a equipe venceu o México por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/19 e 25/17. O torneio está sendo disputado na cidade de Santo Domingo, capital da República Dominicana.

O time brasileiro mostrou força no bloqueio com 11 pontos no fundamento. O destaque individual ficou por conta da oposta Bruna Honório, que marcou 16 vezes e terminou como maior pontuadora do confronto.

"O jogo foi uma batalha disputada ponto a ponto. Não tínhamos muitas informações sobre o time mexicano, apenas sobre uma jogadora que se destacou na última temporada. Nosso time está junto há três semanas e meia e este foi nosso primeiro jogo. Foi um grande teste", considerou o treinador da seleção, Wagner Coppini, o Wagão, que também é auxiliar técnico de José Roberto Guimarães na seleção principal.

A equipe brasileira entrou em quadra com Bruna Honório, Dani Lins, Thaísa, Fran, Edinara, Maira e a líbero Tássia. Claudinha e Lorenne Geraldo entraram ao longo da partida. Dani Lins e Thaísa integram o time por questões físicas.

A primeira está voltando à seleção após dar a luz ao primeiro filho. A levantadora ficou não disputou a Liga das Nações, torneio mais importante (que substituiu o Grand Prix), porque ainda recuperava a forma física. O Brasil terminou na quarta colocação.

Já a central sofreu uma grave lesão na temporada passada e ficou quase um ano afastada das quadras. Só retornou na reta final da Superliga para defender o Hinode/Barueri-SP. Por isso, José Roberto Guimarães, que comanda a seleção e também o clube paulista, preferiu dar mais tempo para a jogadora ganhar ritmo de jogo.

O próximo compromisso da equipe brasileira será nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), contra a Colômbia. Na terça, as brasileiras encaram a Argentina, às 17 horas. O torneio dá aos cinco primeiros colocados vaga para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.