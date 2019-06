Com edema abdominal, Tandara desfalca seleção nas finais da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei não poderá contar com Tandara na fase final da Liga das Nações. Nesta segunda-feira, a CBV explicou que a oposta sentiu um desconforto na região abdominal durante treinamento na semana passada em Saquarema (RJ). E os exames realizados nos últimos dias detectaram um edema no músculo reto abdominal.

Assim, Tandara não será aproveitado pelo técnico da seleção brasileira feminina, José Roberto Guimarães, na fase decisiva da Liga das Nações, marcada para o período entre 3 e 7 de julho, em Nanquim, na China.

A decisão de não utilizar Tandara tem caráter preventivo, ainda mais que a seleção disputará o Torneio Pré-Olímpico entre os dias 1º e 3 de agosto. Assim, ele seguirá em tratamento no CT da CBV em Saquarema, enquanto o restante das jogadoras seguirá para Nanquim.

A viagem do elenco está marcado para quarta-feira. A seleção brasileira foi a terceira colocada na fase classificatória da Liga das Nações e estará no Grupo B das finais ao lado de Estados Unidos e Polônia. A outra chave terá China, Itália e Turquia. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais. O Brasil vai jogar no dia 3, a partir das 4 horas (de Brasília), contra a Polônia. No dia seguinte, no mesmo horário, terá pela frente a seleção norte-americana.