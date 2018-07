Com estrangeiras e Natália, Unilever mostra força em amistosos

Na reta final de preparação da Superliga, que começa no próximo dia 23, as equipes acertam os últimos detalhes. Nesta semana, Unilever e Sesi disputaram dois amistosos no Rio. O time de Bernardinho venceu os dois. Cada partida teve quatro sets. No primeiro, 4 a 0 para a equipe carioca (25/20, 25/22, 25/18 e 25/21). No segundo, 3 a 1 (25/21, 25/17, 27/25 e 21/25).

O time comandado por Bernardinho persegue o octocampeonato da Superliga. Na última edição, foi inapelavelmente atropelado por Osasco: 3 a 0. Daquele elenco, permanecem apenas Fabi, Valeskinha, Regiane, Juciely, Amanda e Roberta. As campeãs olímpicas Sheilla e Dani Lins, além de Mari, deixaram a equipe. Chegaram a norte-americana Logan Tom e a canadense Sarah Pavan, além da veterana Fofão. Pavan foi a maior pontuadora da última edição do forte Campeonato Italiano.

No Osasco, a principal mudança foi a saída de Destinee Hooker, a norte-americana que foi determinante para a conquista do título, e chegou Sheilla.

Nos amistosos da unilever, a mais grata notícia tem sido a evolução de Natália, que foi operada de um tumor na canela. "Faz tempo que eu não jogava três sets inteiros. Mas ainda posso melhorar", diz a jogadora. "O time vai evoluir como um todo. Não está ajustado como a gente quer, mas estamos no caminho certo".