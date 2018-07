Com folga na Liga Mundial, Brasil vai 'secar' a Polônia

Quem olha a classificação da Liga Mundial de vôlei nesta quinta-feira vê Brasil e Polônia empatados no terceiro lugar do Grupo A, com os poloneses à frente porque têm melhor saldo de sets. Mas a igualdade é apenas virtual, uma vez que o time europeu tem dois jogos a menos e, se vencer pelo menos um deles, dispara na frente do Brasil.

Nesta sexta-feira e também no domingo, a Polônia vai enfrentar o Irã, segundo colocado do grupo, em Teerã. Ao Brasil, resta torcer pela vitórias dos asiáticos, para que possa assumir o terceiro lugar do grupo e chegar em vantagem à última rodada, quando enfrentará a Itália, em Bolonha e Milão. Irã e Polônia se enfrentarão em Gdansk.

"Temos que vencer esses dois jogos na Itália e esperar por uma combinação de resultados de outras equipes. Não depende apenas de nós, mas temos que pensar em fazer a nossa parte, que é derrotar a Itália e, depois, conferir os outros jogos?, comentou o oposto Wallace.

Assim, o Brasil terá duas semanas sem jogos, com tempo extra para tentar reverter a péssima campanha que a equipe faz na Liga Mundial. "Acho que melhoramos bastante e o jogo passado (vitória por 3 a 0 sobre a Polônia) demonstrou isso. Nossos treinamentos estão bem fortes e todo o time está correspondendo bem", garante Wallace. Como a Itália será a sede da fase final, denominada Final Six, ela já está classificada. Assim, restam duas vagas no Grupo A.