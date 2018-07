Com Jaqueline, Zé Roberto faz primeira convocação do ano

SÃO PAULO - O técnico José Roberto Guimarães divulgou, nesta quinta-feira, a primeira convocação da seleção feminina brasileira de vôlei para a temporada. Conforme já havia adiantado, Zé Roberto chamou a ponta Jaqueline e outras sete atletas. O grupo se reúne em Saquarema a partir de segunda-feira.

A lista não tem jogadoras do Sesi e da Unilever, que disputam a final da Superliga Feminina, no domingo, e do Molico/Osasco, que disputará o Mundial de Clubes no início de maio. Foram chamadas a levantadora Ana Tiemi, que joga na Turquia; as opostos Tandara (Vôlei Amil), Andréia Laurence (Pinheiros) e Monique (Praia Clube); as ponteiras Natália (Vôlei Amil) e Michelle (Praia Clube); e a central Angélica (Vôlei Amil).

A primeira competição que o Brasil disputará é o Torneio de Montreux, no fim de maio, na Suíça. Em julho, começa o Grand Prix. O principal campeonato da temporada é o Mundial da Itália, entre setembro e outubro. Mas Zé Roberto diz que, apesar de a seleção querer conquistar um título inédito, o foco é a preparação para a Olimpíada de 2016. Por isso, o treinador terá dedicação exclusiva ao time nacional nos próximos dois anos.

SELEÇÃO MASCULINA

Mesmo envolvido com os playoffs da Superliga Feminina, o técnico Bernardinho convoca atletas para a seleção masculina. O grupo de 16 atletas, que já trabalha em Saquarema sob a supervisão do auxiliar Rubinho, receberá a partir de segunda-feira o reforço de cinco atletas: o levantador Bruninho, que encerrou sua temporada no Modena, da Itália; os centrais Lucão e Sidão, o oposto Renan e o ponta Murilo - todos são do Sesi.