Com lesão abdominal, Maurício Souza está fora da quarta semana da Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei não terá o central Maurício Souza na sequência da fase de classificação da Liga das Nações. O jogador sofreu lesão muscular abdominal no treino desta terça-feira, em Varna, na Bulgária, onde a equipe se prepara para as próximas três partidas.

Segundo o médico Felipe Serrão, a lesão não é tão grave, mas é suficiente para tirar o atleta desse jogos. "O Maurício sentiu uma dor pontual no músculo reto abdominal esquerdo. A ressonância magnética mostrou uma ruptura. Vamos tratá-lo para retornar o mais breve possível", afirmou.

O central lamentou o corte da seleção. Ele retorna ao Brasil na quinta-feira. Fará tratamento no centro de treinamento do vôlei brasileiro em Saquarema, no Rio de Janeiro. "Uma lesão é sempre algo traumático. Meu foco agora é recuperar e voltar a ajudar o mais rápido possível. Enquanto isso, sei que os outros centrais irão dar conta do recado. A seleção é a minha casa e esses jogadores são meus irmãos. Confio demais neles", afirmou Maurício Souza.

Os outros jogadores da posição à disposição do técnico Renan nesta semana são Lucão, Isac e Otávio. "Sem dúvida, é um jogador que faz falta, mas temos outros três ótimos centrais, que, certamente, irão suprir a nossa necessidade", afirmou o treinador, que tem oito vitórias em nove jogos na Liga das Nações.

Em confrontos pela quarta semana do torneio, o Brasil joga sexta-feira, às 9h30, contra o Canadá; sábado, no mesmo horário, contra a França; e domingo, às 12h30, contra a Bulgária. A seleção brasileira tem oito vitórias em nove jogos.