Com lesão muscular, Lipe está fora da Fase Final da Liga Mundial de vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei terá um grande desfalque na Fase Final da Liga Mundial de vôlei, que acontecerá de 4 a 8 de julho, em quadra montada na Arena da Baixada, em Curitiba. Diagnosticado com um estiramento na panturrilha esquerda, o ponteiro Lipe está fora da sequência da competição. O jogador sofreu a lesão ainda na etapa da Argentina, no jogo contra os donos da casa na semana passada, e nesta quinta-feira recebeu a informação de que não estará apto a tempo das finais.

Segundo o fisioterapeuta da seleção brasileira, Matheus Cardoso, o tipo de lesão sofrida pelo jogador precisaria de um tempo maior para o tratamento. "O Lipe fez um estiramento na panturrilha, uma lesão de grau 2, e a recuperação não seria concluída a tempo da Fase Final da Liga Mundial", explicou.

O técnico Renan Dal Zotto, em sua primeira competição à frente da equipe, lamentou o desfalque. "O Lipe é um cara importantíssimo, não só dentro de quadra, mas pela liderança que exerce sobre a equipe. É um dos pilares da seleção brasileira por ter um espírito que contagia o grupo. É um jogador que não gera só uma perda técnica, pois isso nem é preciso falar. Perdemos uma liderança muito positiva", disse.

Apesar da lesão, o ponteiro estará em Curitiba, a sua cidade-natal, no período da Fase Final. Ele e o treinador fizeram questão disso. "Ele vai ser nosso 15.º jogador, estando, de alguma forma, sempre próximo ao grupo", confirmou Renan Dal Zotto.

Lipe também ficou bastante sentido com o fato. "É doído porque, de uma dor que eu imaginava ser algo muito pequeno e que não iria me privar dessa Liga Mundial, acabou aparecendo uma coisa muito maior que me deixou de fora de mais um sonho. Era uma Liga que, por tudo que passamos nesses últimos anos, achei que estávamos mais preparados, que vai ser em casa, e eu estava muito motivado", disse o ponteiro, que complementou.

"É uma lesão, mas a sensação que eu tenho é de deixar o grupo no meio do caminho. É sofrido, mas eu vou estar lá e vou continuar puxando a orelha de todo mundo, como eu faço, porque sei que tenho a confiança dele e, acima de tudo, porque tenho certeza que a nossa seleção tem tudo para ganhar em casa", concluiu Lipe.