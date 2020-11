Com mais dois casos de covid-19, Flamengo tem 3º jogo adiado na Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo, comandado pelo técnico Bernardinho, segue tendo problemas com casos de covid-19 em seu elenco. Seguindo seu protocolo de testes para detecção do novo coronavírus, o time constatou duas novas atletas infectadas: Amanda e Valquíria. A ponteira e a meio de rede se juntam a levantadora Fabíola, a meio de rede Roberta, a oposta Sabrina, a líbero Natinha e a ponteira Ana Cristina.

Com quatro casos simultâneos no elenco, o time carioca terá que adiar mais um jogo pela Superliga Feminina de Vôlei. Ele seria realizado nesta sexta-feira diante do São Paulo Barueri, no Rio de Janeiro. A partida ainda não tem data e local confirmados para acontecer. Assim que houver uma definição junto à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), o clube informará a sua agenda.

Outros dois confrontos do Sesc RJ Flamengo na competição já haviam sido remarcados. O clássico contra o Fluminense passou para o dia 8 de dezembro, às 19h30, e a partida contra o Curitiba Vôlei para 15 de dezembro, às 21h30, na capital paranaense.

De acordo com o protocolo de jogo da Superliga, a equipe que apresentar quatro ou mais atletas com exames positivos para o novo coronavírus poderá solicitar a mudança de data. Os times também poderão pedir o adiamento, caso dois levantadores do elenco estiverem infectados.

As demais atletas que testaram negativo para a covid-19, seguirão treinando normalmente, seguindo os protocolos sanitários que o momento exige. Além das baixas devido à pandemia, o Sesc RJ Flamengo ainda tem a oposta Lorenne, a ponteira Ariele e a líbero Camila em recuperação por lesão. Todas já estão fazendo trabalho de quadra, cada uma em seu estágio de evolução, mas ainda estão sob cuidados médicos.