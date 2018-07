Com Maracanãzinho indisponível, final da Superliga será na Barra

Por ter tido campanha melhor do que o Osasco, o Rexona tem o direito de jogar no seu estado (o Rio) a partida única da final. Principal ginásio do Rio, o Maracanãzinho, entretanto, está alugado nesta data para uma festa de comemoração de 50 anos da Rede Globo. E a partida precisa acontecer em 26 de abril porque será transmitida exatamente pela emissora carioca.

A demora para se chegar a um acordo com a HSBC Arena se dava porque a CBV tem como principal patrocinador o Banco do Brasil, concorrente do banco que dá seu nome ao ginásio. Por conta disso, a confederação já está chamando o local com "Arena da Barra", omitindo o nome do HSBC.