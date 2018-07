Com mistão, Brasil vence Rússia com facilidade e se mantém invicto no Grand Prix Mesmo sem contar com José Roberto Guimarães e algumas jogadoras que foram junto com o técnico rumo ao Canadá para a disputa do Pan, a seleção brasileira de vôlei não teve dificuldades para vencer a Rússia por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/17, nesta quinta-feira, em Catânia, na Itália, e se manteve com 100% de aproveitamento no Grand Prix.