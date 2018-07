Com oito duplas, Brasil busca 18º título na etapa da Suíça do vôlei de praia

Depois de passar por Espinho (Portugal) e Anapa (Rússia) na semana passada, o Circuito Mundial de vôlei de praia segue agora para a Suíça. A cidade de Gstaad, no meio dos Alpes, será a sede de mais uma etapa da temporada de 2018. A partir desta terça-feira, o local será palco de um evento de nível 5 estrelas - a maior pontuação possível para definir o nível da competição. O Brasil, que possui 17 títulos na história da competição (oito no masculino e nove no feminino), terá oito duplas na busca por medalhas.

No torneio masculino, George e Thiago conquistaram o direito de participar da fase classificatória após vencerem os dois jogos do country quota brasileiro, nesta segunda-feira. Primeiro eles superaram Álvaro Filho/Luciano por 2 sets a 1 (19/21, 21/14 e 15/12). Depois foi a vez de passarem por Ricardo/Guto em dois sets (21/15 e 21/17). Agora eles buscarão uma das oito vagas restantes na chave principal. O primeiro desafio será contra os chineses Ha Likejang e Wu Jiaxin.

"Nós ainda não temos muita informação sobre os chineses, mas o Ernesto (Vogado, técnico da dupla) deve ter uma ideia de como jogar contra eles. De qualquer forma daremos o nosso melhor. Estamos muito felizes por termo conseguido a vaga no qualificatório e sabemos que não teremos vida fácil para chegarmos ao torneio principal, mas estamos confiantes", disse George após a classificação.

Caso Thiago e George garantam um lugar na fase de grupos, eles se juntarão a outros três times do Brasil: Alison/André, Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Evandro/Vitor Felipe.

Pelo lado feminino, Ana Patrícia e Rebecca começam no torneio qualificatório e estreiam nesta terça-feira contra Angela Lobato/Amaranta Navarro, da Espanha. No torneio principal já estão garantidas Ágatha/Duda, Maria Elisa/Carol Solberg e Taiana/Carol Horta.

A etapa de Gstaad é a segunda de três etapas do nível cinco estrelas do Circuito Mundial. Desde 2017, as competições são classificadas de uma a cinco estrelas de acordo com a pontuação e a premiação que oferecem aos atletas.