Com pneumonia, Jaqueline é afastada da seleção de vôlei

A seleção brasileira de vôlei pode ter um desfalque importante nas primeiras partidas do Grand Prix. Nesta quinta-feira, o técnico José Roberto Guimarães revelou que a ponta Jaqueline foi acometida de uma gripe "fortíssima". Com quadro de pneumonia, ela deixou o grupo que treinava em Saquarema (RJ) e voltou a São Paulo.

"A Jaqueline teve uma fortíssima gripe, teve que voltar a São Paulo, passou pelo hospital. Na terça-feira, o doutor (Julio) Nardelli voltou ao hospital para ela ser reavaliada. Estava com um problema sério no pulmão. Nada muito grave, mas que inspirava cuidados. Ela está bem agora, mas passou por um momento um pouco debilitada. Ela ficou a semana inteira em São Paulo, sendo observada e deve voltar aos treinamentos nesta semana", explicou o técnico após o quarto jogo amistoso contra o Japão, no Maracanãzinho.

Jaqueline, de acordo com o treinador, deveria ter participado dos dois últimos confrontos diante do Japão. A Liga Mundial começa para o Brasil no fim de semana de 3 a 5 de julho, na Tailândia, contra Japão, Sérvia e Tailândia. A seleção depois vai receber Bélgica, Tailândia e Alemanha em São Paulo, no fim de semana seguinte.