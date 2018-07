Com time misto, seleção masculina de vôlei volta a bater os EUA em amistoso

Mesmo com uma equipe mista - diferente da que jogou a Liga Mundial, boa parte do Sul-Americano e o amistoso do último domingo, em São Paulo -, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou a derrotar os Estados Unidos nesta terça-feira. No segundo amistoso em solo nacional, desta vez em Manaus, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto ganhou por 3 sets a 2 - com parciais de 25/22, 19/25, 25/11, 16/25 e 15/8.

No lotado ginásio Poliesportivo do Amazonas (antiga Arena Amadeu Teixeira), com mais de 10 mil torcedores presentes, o Brasil não contou com o levantador Bruninho, o central Lucão e o oposto Wallace, poupados por causa da sequência de partida neste mês.

Assim, os reservas tiveram a sua chance nesta terça-feira e não desperdiçaram. A dupla Isac e Renan foi a maior pontuadora da seleção brasileira na partida. O primeiro fez 17 pontos e o segundo, 14. Pelos Estados Unidos, o destaque foi Thomas Jaeschke, que marcou 13 pontos.

Depois do título do Sul-Americano no Chile, na semana passada, que garantiu uma vaga no Mundial de 2018 - que será jogado na Bulgária e na Itália -, e os dois amistosos contra os Estados Unidos, o Brasil se prepara agora para a última competição em 2017. Será a Copa dos Campeões, que será disputada de 12 a 17 de setembro, no Japão, entre as seleções da França, Itália, Irã e os donos da casa, além de brasileiros e norte-americanos.